Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (28.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin zu meiden.Chef Max Conze habe sich im Münchner Club der Wirtschaftspresse zum geplanten neuen Streaming-Portal geäußert, das er am liebsten gemeinsam mit weiteren deutschen Sendern aufbauen möchte. Demnach solle der deutsche Netflix-Konkurrent schon Mitte 2019 startklar sein. Investoren würden zunächst aber weiterhin zurückhaltend reagieren.Es sei eins der ganz großen Projekte des neuen ProSieben-Chefs: Bereits bei seinem Amtsantritt als Vorstandschef im Juni habe Max Conze die Idee einer deutschen Streaming-Plattform im Gepäck. Seine Vision: Mit dem US-Medienkonzern Discovery sowie dem hiesigen Konkurrenten RTL und den öffentlichen-rechtlichen Sendern "gemeinsam einen deutschen Champion" schaffen."Wir sind auf einem ganz guten Weg mit den Öffentlich-Rechtlichen, wie wir deren Inhalte darstellen können", so Conze. Dass auch Inhalte des ZDF über das neue Portal abrufbar sein sollten, habe ProSiebenSat.1 schon beim Kapitalmarkttag am 14. November verraten. Er wolle auch mit RTL zusammenkommen, "aber das passiert nicht morgen früh". Mit dem neu berufenen RTL-Deutschland-Chef Bernd Reichart habe er noch nicht gesprochen. RTL-II-Geschäftsführer Andreas Bartl habe gegenüber der Nachrichtenagentur dpa allerdings Zweifel geäußert, ob eine gemeinsame Plattform kommen werde, und an Bedenken des Bundeskartellamts bei früheren Vorstößen erinnert.Sein Ziel sei eine Alternative zu Netflix für die deutschen Zuschauer, so Conze. Sie wollten nicht ein Dutzend Mediatheken und Apps, sondern eine Plattform. Diese werde sich auf persönliche Vorlieben jedes Zuschauers einstellen und ihm nicht nach einem Abruf mehrfach nacheinander dasselbe Genre vorschlagen wie die heutige Konkurrenz. "Das Produkt wird komplett neu gebaut."Wegen sinkender Werbeerlöse im klassischen TV-Geschäft müsse ProSiebenSat.1 dringend neue Erlösquellen erschließen. Ob die geplante Streaming-Plattform dafür der richtige Weg sei, müsse sich zeigen. Die Investoren würden den Plänen offenbar noch nicht so recht trauen, denn nach der heftigen Talfahrt komme die Erholung der Aktie nur langsam voran.In Anbetracht des trüben Chartbilds und der operativen Herausforderungen sollten Anleger die ProSiebenSat.1-Aktie meiden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link