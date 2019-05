Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,45 EUR -2,20% (03.05.2019, 13:42)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,485 EUR -1,66% (03.05.2019, 13:59)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (03.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie von ProSiebenSat.1 am Donnerstag einen Sahnetag erwischt habe, stehe der Titel am Freitag unter Druck. Den Anlegern fehle - noch - der Glaube an eine nachhaltige Trendwende bei der deutschen Nummer Eins, also nähmen sie lieber schnell Gewinne mit. Davon ungerührt bastle ProSiebenSat.1 an seiner Zukunft.Das klassische TV-Geschäft sei schwierig, also setze ProSiebenSat.1 zunehmend aufs Internet. Am Freitag gebe der Konzern bekannt, dass es eine neue Streaming-Plattform für Autofans geben werde. "Auto-Deutschland.TV die erste reine Videoplattform im Automobilbereich in Deutschland", so das Unternehmen. Das neue Portal bringe künftig "hochwertig produzierte Auto-Reviews, Testfahrten und Nutzerberichte". Zum Start stünden 1.000 Videos zur Verfügung. Jede Woche kämen neue Inhalte dazu.Mit Angeboten wie diesem stelle sich ProSiebenSat.1 online noch besser auf. Zu seinen Internetaktivitäten zähle der Konzern unter anderem den Event-Spezialisten Jochen Schweizer, das Stromvergleichsportal Verivox und die Partnervermittlung Parship Elite - allesamt Beteiligungen, die in hochspannenden Bereichen stark positioniert seien.Der Wert der Onlinesparte namens NuCom liege bei 1,8 Milliarden Euro. Der Umsatz werde aller Voraussicht nach im kommenden Jahr die 1-Milliarde-Euro-Marke knacken und damit innerhalb von nur drei Jahren um 30 Prozent zulegen. 2023 sollten es bereits zwei Milliarden Euro Umsatz sein.Mutige Anleger können einsteigen, Stopp: 11,50 Euro, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zu der ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: