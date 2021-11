Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,85 EUR +0,88% (10.11.2021, 16:14)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

14,905 EUR +1,67% (10.11.2021, 16:02)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (10.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin zu kaufen.Der Medienkonzern habe in Q3/2021 wie im Vorfeld angekündigt den positiven Trend der Vorquartale weiter fortsetzen können. Dabei habe ProSiebenSat.1 unverändert von konjunkturbedingt anziehenden Werbemärkten, aber auch von einer positiven Entwicklung seiner Internetgeschäfte sowie von seinen Kosteneinsparungsmaßnahmen profitiert. Der Ausblick für 2021 sei abermals erhöht worden. Nach dem Ausstieg von KKR und den Teilverkäufen von der Czech Media Invest verbleibe Mediaset als größter Aktionär (direkter Anteil zuletzt auf rund 18% erhöht; insgesamt rund 23,5%). Für 2022 werde der Börsengang der Parship-Meet-Gruppe angestrebt, an der der Konzern seinen Anteil von 55% behalten wolle.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt mit Sicht auf sechs bis zwölf Monate sein "kaufen"-Rating für die ProSiebenSat.1-Aktie. Das Kursziel laute nach wie vor EUR 21,00.Die NORD/LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der ProSiebenSat.1-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Die NORD/LB werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben. (Analyse vom 10.11.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ProSiebenSat.1 Media SE": Keine vorhanden.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: