Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (26.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Vorstandsbeben bei ProSiebenSat.1: Wie das Unterföhringer Untenrehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss mitgeteilt habe, scheide der bisherige Vorstandschef Max Conze mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus. Finanzvorstand Rainer Beaujean werde zusätzlich Vorstandssprecher. Es gebe auch weitere Änderungen.Unter Conze, der immer wieder angeeckt habe, habe sich ProSiebenSat.1 zu einem breit aufgestellten Medien- und Digitalkonzern entwickelt. In der Nucom Gruppe habe das Unternehmen diverse E-Commerce-Beteiligungen (u.a. Flaconi) gebündelt. Sie würden Werbung bei den Sendern der Unterföhringer Gruppe einbuchen. Eine synergetische Verbindung, die vielversprechend gewirkt habe. Davon wolle man sich nun offenbar verabschieden. Der beschlossene Strategieschwenk sehe vor, dass man sich wieder mehr auf Entertainment fokussiere. Vom Unternehmen heiße es hierzu: "Die ProSiebenSat.1 Group wird ihr operatives Geschäft wieder stärker auf den Entertainment-Sektor inder DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) ausrichten. Der Schwerpunkt liegt hier auf lokalen und Live-Formaten, auch in enger Kooperation mit den Red Arrow Studios und Studio71."In der gesamten Mitteilung finde sich kein Wort des Dankes in Richtung Max Conze. Angesichts dieser Tatsache wirke der Abgang wie ein Rauswurf. Noch vor wenigen Monaten habe Max Conze im Interview mit dem "Aktionär" Zuversicht vermittelt, ProSiebenSat.1 zum Digitalkonzern weiterentwickeln zu können. Diese Hoffnung vieler Anleger dürfte nun schwinden. Die Ausrichtung auf Entertainment wirke rückwärtsgewandt, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: