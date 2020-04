Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (03.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Verliere ProSiebenSat.1 jetzt seine Eigenständigkeit? Offenbar wolle der italienische Medienkonzern Mediaset, der von der Familie des ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi beherrscht werde, seinen Anteil von zuletzt 20 Prozent weiter ausbauen. Wie der Mediendienst New Business berichte, solle Mediaset bereits eine entsprechende Anfrage an das Bundeskartellamt gerichtet haben.Die Firma Czech Media Invest des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky habe ihrerseits zuletzt den Anteil an ProSieben auf über 10 Prozent aufgestockt. Möglicherweise stehe dahinter die Spekulation, die Aktien Mediaset zu einem höheren Preis anzubieten, sollten die Italiener eine Mehrheit anstreben.Die Aktie von ProSiebenSat.1 habe zuletzt unter dem Eindruck der Corona-Krise, die mit erheblichen Einbrüchen auf dem Werbemarkt einhergehe, stark an Wert verloren. Ein Vorstandswechsel habe für zusätzliche Unruhe gesorgt: CEO Max Conze habe seinen Schreibtisch Knall auf Fall räumen müssen. Inzwischen werde darüber spekuliert, dass ProSiebenSat.1 seinen Dividendenvorschlag zurückziehen könnte: Statt rund 12 Prozent Dividendenrendite könnten Anleger am Ende leer ausgehen.Auch wenn auf den ersten Blick wenig für eine Trendwende beim Kurs spricht, bleibt das Papier von ProSiebenSat.1 interessant, so Leon Müller von "Der Aktionär". Bewahrheite sich das Bestreben von Mediaset, dürfte das den Kurs treiben. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: