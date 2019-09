Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (17.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die Aktie von ProSiebenSat.1 sei völlig weg vom Fenster gewesen - und dann ganz plötzlich wieder da wie Phönix aus der Asche. Doch nun das: Das Break über die 200-Tage-Linie, das ein klares Kaufsignal bedeutet hätte, habe nicht geklappt. Sei es das nun erst einmal mit der großen Aufholjagd von Deutschlands größtem Fernsehkonzern gewesen?Bei ProSiebenSat.1 sei erst einmal die Luft raus. Die Aktie verliere am Dienstag ein Prozent auf 13,83 Euro und entferne sich weiter von der bedeutenden 200-Tage-Linie. Auch ein weiterer positiver Analystenkommentar könne da nicht helfen: Sarah Simon von der Berenberg habe ihre Kaufempfehlung für ProSiebenSat.1 bestätigt. Das Kursziel laute 24,00 Euro.Überraschend kämen die Kursverluste nicht. Seit dem Tief Mitte August habe die Aktie im Hoch 37 Prozent zugelegt - da seien Gewinnmitnahmen nur logisch. Gefährlich würde es nun, falls die Aktie die 100-Tage-Linie (aktuell: 13,84 Euro) nachhaltig reiße. Dann drohe ein Absturz bis in den Bereich 12,16 Euro, wo derzeit die 50-Tage-Linie verlaufe.Gehe es nach J.P. Morgan-Analyst Daniel Kerven, bedeute die aktuelle Schwächephase eine gute Nachkaufchance. Kerven sehe den fairen Wert von ProSiebenSat.1 bei 30 Euro. Damit sei er der bullishste unter den Analysten.Wer der Empfehlung des "Aktionär" vor vier Wochen gefolgt ist, liegt 23 Prozent vorne, so Andreas Deutsch. Das Ziel laute 22,00 Euro. (Analyse vom 17.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.