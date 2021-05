Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (07.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.In einem freundlichen Gesamtmarkt gehöre ausgerechnet ProSiebenSat.1- Top-Performer in den letzten Monaten - zu den Verlierern. Auslöser für den stärksten Kursabsturz seit mehr als zwei Monaten sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, demnach der Sender seine Pläne zum Verkauf des Online-Parfümhändlers Flaconi gestoppt habe.Reuters berichte unter Berufung auf mit dem Fall vertrauten Personen, dass ProSiebenSat.1 zu Jahresbeginn mit Hilfe von Rothschild eine Auktion für Flaconi gestartet habe, nachdem Vorstandssprecher und Restrukturierungsspezialist Rainer Beaujean einige der E-Commerce-Investitionen zum Verkauf gestellt habe, um das Geschäft zu optimieren. Der deutsche Online-Modehändler Zalando, die Parfümeriekette Douglas und Sephora aus der Gruppe des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH wären dem Bericht nach potenzielle Käufer gewesen.Den Quellen nach seien die Gespräche nach Meinungsverschiedenheiten über Flaconis Bewertung ausgesetzt worden. Flaconi habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 300 Mio. Euro erzielt und habe profitabel gearbeitet. Analysten von JPMorgan hätten einen Wert von rund 1 Mrd. Euro veranschlagt. Weder Rothschild noch ProSiebenSat.1 häten sich bisher zu diesem Vorfall geäußert.Die Nachricht komme etwas überraschend und habe wahrscheinlich manchen Investor auf dem falschen Fuß erwischt. Ein Verkauf scheine allerdings auch noch nicht vom Tisch, sodass der Kursrücksetzer wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sei. ProSiebenSat.1 habe darüber hinaus so viele Assets, die zu versilbern wären und den Kurs stützen würden, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ProSiebenSat.1 Media.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: