Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

9,78 EUR -9,49% (05.03.2020, 10:00)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

9,862 EUR -9,94% (05.03.2020, 10:15)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (05.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Unterföhringer Konzern treibe seinen Umbau voran und habe den Anteil des Nicht-TV-Werbegeschäfts im abgelaufenen Jahr weiter steigern können. Wachstumstreiber seien Unternehmensnagben zufolge das digitale und das smarte Werbegeschäft gewesen. Diese Strategie wolle ProSiebenSat.1 auch im laufenden Jahr fortsetzen und weiter investieren. ProSiebenSat1. befinde sich im Umbau, weil der Konzern schon länger gegen bröckelnde Werbeeinnehmen kämpfe.Die ProSiebenSat.1-Aktie arbeite derzeit an einer Bodenbildung. Am Donnerstag reagiere der Titel jedoch mit einem massiven Minus. Nun gelte es, das jüngste Tief bei 10,24 Euro zu verteidigen. Im europäischen Peergroup-Vergleich sei die ProSiebenSat.1-Aktie allerdings weiter günstig bewertet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: