Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (24.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der italienische Medienkonzern Mediaset habe seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat1 weiter aufgestockt. Mit den nun erworbenen 4,1 Prozent der Aktien steige der Anteil der Italiener an den Münchenern auf 24,2 Prozent, habe Mediaset am Donnerstag in Mailand mitgeteilt. Mit bis zu 24,9 Prozent der Stimmrechte liege Mediaset jetzt nur noch knapp unterhalb einer Sperrminorität. Damit habe der von der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrollierte Konzern seinen Zugriff auf ProSiebenSat.1 weiter verstärkt.Am Mittwoch habe der Medienkonzern wegen der Corona-Krise seine Jahresprognose und den bisherigen Dividendenvorschlag gestrichen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "neutral" belassen. Analystin Lisa Yang habe ihre 2020er Gewinnprognosen für die europäischen TV-Senderketten weiter deutlich reduziert. Grund dafür seien düstere Aussichten für das Studiogeschäft und die Werbeeinnahmen wegen der Corona-Krise, habe sie in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie geschrieben.Deutlich optimistischer würden sich J.P. Morgan sowie die UBS präsentieren. Die US-Bank J.P. Morgan habe das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach den Quartalszahlen von 12,87 auf 14,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Medienkonzern sei trotz der Corona-Krise gewachsen, habe Analyst Daniel Kerven in einer Studie vom Donnerstag geschrieben. Insgesamt sei das erste Quartal robust ausgefallen.Die UBS habe ProSiebenSat.1 nach Aussagen zur Corona-Krise und vorläufigen Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 12,20 Euro belassen. Umsatz, operatives Ergebnis (EBITDA) und bereinigter Überschuss seien im ersten Quartal minimal besser als von ihm erwartet ausgefallen, so Analyst Richard Eary.Angesichts des äußerst schwachen Kursverlaufs ist die ProSiebenSat.1-Aktie aber nichts für schwache Nerven, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link