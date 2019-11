Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (12.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Die italienische Privatsendergruppe Mediaset habe ihren Anteil an ProSiebenSat.1 ausgebaut. Der von Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi kontrollierte Medienkonzern habe über seine spanische Tochter weitere 5,5 Prozent an dem deutschen Konzern erworben. Die ProSiebenSat.1-Aktie hebe am Dienstag ab.Mediaset sehe sich offenbar unter Druck, nachdem vor Kurzem auch die tschechische Investmentfirma Czech Media Invest (CMI) bei ProSiebenSat.1 eingestiegen sei. Die Firma des umtriebigen Milliardärs Daniel Kretinsky habe 4,07 Prozent an dem deutschen Unternehmen erworben. Man schätze die Fähigkeit von ProSiebenSat.1, solide operative Mittelzuflüsse zu generieren.Mediaset halte nach der Aufstockung 15,1 Prozent. Was Mediaset genau vorhabe, sei unklar. Klar sei nur, dass die Italiener die Gefahr von Netflix und Co erkannt hätten. Mediaset wolle gemeinsam mit anderen Unternehmen gegen die neuen Konkurrenten vorgehen. "Mediaset ist überzeugt, dass es eine europaweite Antwort auf den zunehmenden Wettbewerb und technologische Herausforderungen geben muss", schreibe das Medienmagazin DWDL.Sollte Mediaset wirklich eine Übernahme anstreben, werde sich das Unternehmen auf seinen finanzstarken Großaktionär verlassen können. Multimilliardär Silvio Berlusconi halte über seine Beteiligungsfirma Fininvest 41 Prozent an Mediaset. Berlusconi könnte bei Bedarf bei einer Kapitalerhöhung Aktien zeichnen, um den Deal zu finanzieren. Und um einen Traum wahr zu machen: den Einstieg in den bedeutenden deutschen Fernsehmarkt.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bei seiner Einschätzung: Spannende Turnaround-Story mit Übernahmefantasie für spekulativ orientierte Anleger. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.