ProSiebenSat.1 Media-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 32 Buy Hauck & Aufhäuser Pierre Gröning 30.07.2018 33,50 Hold Kepler Cheuvreux Conor O'Shea 24.07.2018 45 Overweight J.P. Morgan Daniel Kerven 24.07.2018 35 Overweight Barclays Julien Roch 20.07.2018 20 Underweight Morgan Stanley Omar Sheikh 18.07.2018 24 Neutral Goldman Sachs Lisa Yang 12.07.2018 - Buy Deutsche Bank Laurie Davison 29.06.2018 24 Neutral UBS Richard Eary 26.06.2018 26,50 Halten Independent Research Markus Friebel 14.06.2018 24,60 Halten DZ BANK Harald Heider 07.06.2018 24 Underperform Credit Suisse Joseph Barnet-Lamb 07.06.2018

ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (01.08.2018/ac/a/d)



Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vor Quartalszahlen zu? 45,00 oder 20,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ProSiebenSat.1 Media-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die ProSiebenSat.1 Media AG wird am 02. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ProSiebenSat.1 Media-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von J.P. Morgan, Daniel Kerven, in einer Analyse vom 24.07.2018 das "overweight"-Votum mit einem Kursziel von 45,00 Euro bestätigt. Die europäischen Fernsehkonzerne seien günstig bewertet, die strukturellen Sorgen übertrieben, und die Chancen durch Fusionen und Übernahmen würden unterschätzt, so der Analyst. ProSiebenSat.1 gehöre zu seinen "Key Picks" und er sehe fast 100% Aufwärtspotenzial für das Wertpapier - es sei nach den deutlichen Kursverlusten der letzten Jahre wegen des schnellen Wachstums und der Innovativität des Konzerns eine besonders attraktive Anlage.Die niedrigste Kursprognose für die ProSiebenSat.1 Media-Aktie kommt von Morgan Stanley und liegt bei 20,00 Euro. Omar Sheikh hat in einer Analyse vom 18.07.2018 den Titel mit dem Rating "underweight" bewertet und das Kursziel von 21,00 auf 20,00 Euro reduziert. Der Analyst habe seine Gewinnerwartungen für den Konzern nach unter revidiert. Die zunehmende Bedeutung des Online-Videodienstes Netflix in Deutschland sorge ihn. Ferner müsse die Unternehmensführung mit Blick auf die Dividende etwas tun, so Sheikh.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ProSiebenSat.1 Media-Aktie?Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:23,14 EUR +0,09% (31.07.2018)