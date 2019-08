Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

12,00 EUR +0,50% (29.08.2019, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,985 EUR -0,33% (29.08.2019, 16:48)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (29.08.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die ProSiebenSat.1-Aktie laufe zuletzt wieder nach oben. Seit dem neuen Mehrjahrestief vor wenigen Tagen sei sie wieder um 10% gestiegen. Die Analysten seien jedoch nicht überzeugt. So habe Holger Fechner, Analyst der Nord LB, sein Kursziel für die ProSiebenSat.1-Aktie wegen der Konzernunsicherheiten von 15,00 auf 12,50 Euro reduziert.Was die Charttechnik der ProSiebenSat.1-Aktie betreffe, gebe es auch noch einige Hürden zu überwinden. Das Chartbild ähnele aktuell einem V-Boden. Zur Oberseite gelte es nun insbesondere das alte Tief vom März 2019 bei 12,64 Euro nachhaltig zu überschreiten. Sollte es die ProSiebenSat.1-Aktie schaffen, rücke die Zone zwischen 13,30 und 13,45 Euro in den Vordergrund. Hier verlaufe auch das 50-Prozent-Fibonacci-Retracement, gezogen vom Hoch bei 15,95 bis zum Tief bei 10,66 Euro. Langfristig sei die bei 14,62 Euro verlaufende 200-Tage-Linie im Fokus.Auf der Unterseite stelle die Zone zwischen 11,46 und 11,28 Euro eine Unterstützung dar. Die 10,66-Euro-Marke dürfe nicht unterschritten werden, anderenfalls wäre das ein neues Mehrjahrestief. Sollte das dennoch passieren, liege die nächste Unterstützung bei der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke.Auch wenn die ProSiebenSat.1-Aktie aktuell eine kleinere Rallye hinlege, könne noch nicht von einer Trendwende gesprochen werden. Für spekulative Investoren sei der Wert trotzdem interessant, insbesondere im Hinblick auf das attraktive KGV von 6. Langfristig - oder im Falle eines Übernahmeangebots - ist bei der ProSiebenSat.1-Aktie eine Kursverdopplung möglich, so Simon Seeser von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: