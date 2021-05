Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

18,50 EUR +1,82% (28.05.2021, 12:30)



XETRA-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

18,485 EUR +2,41% (28.05.2021, 12:16)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



NASDAQ OTC-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (28.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiterhin zu kaufen.ProSiebenSat.1 habe im ersten Quartal 2021 den Umsatz um 1% auf EUR 938 Mio. erhöhen können. Dabei habe der Konzern aufgrund der fortschreitenden Diversifizierung in den ersten drei Monaten des Jahres die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Umsatzerlöse der Gruppe mehr als kompensieren können. Dagegen sei das Vorjahresquartal erst ab Mitte März 2020 von ersten COVID-19-Effekten betroffen gewesen.In Q1 2021 hätten die Werbeeinnahmen wie erwartet Pandemie-bedingt unter dem Vorjahrswert gelegen. Dagegen hätten unter anderem im Entertainment-Segment Programmproduktion und Programmvertrieb sowie das Distributionsgeschäft und im Commerce & Ventures-Segment Beteiligungen (wie beispielsweise der Online-Beauty-Anbieter Flaconi) Steigerungen aufgewiesen, die in besonderem Maße von der Werbereichweite des Entertainment-Geschäfts profitiert hätten. Zudem habe das Dating-Segment mit der Integration desorganisch stark wachsenden US-Online-Dating-Unternehmens The Meet Group einen positiven Beitrag beigesteuert.Pro7Sat.1 habe den positiven Trend der Vorquartale weiter fortsetzen können. Dabei habe der Medienkonzern von konjunkturbedingt anziehenden Werbemärkten profitiert, aber auch von einer positiven Entwicklung seiner Internetgeschäfte sowie von seinen Kosteneinsparungsmaßnahmen. Der Ausblick für 2021 sei bereits angehoben worden. Für 2022 werde der Börsengang der Parship-Meet-Gruppe angestrebt, an der der Konzern seinen Anteil von 55% behalten wolle. Nach dem Ausstieg von KKR und den Teilverkäufen von der Czech Media Invest (Anteil von 9,8% auf 4,8% reduziert) verbleibe Mediaset als größter Aktionär (Anteil zuletzt auf nun 12,4% erhöht). Daneben hätten Äußerungen aus dem RTL-Vorstand für Übernahmefantasie gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ProSiebenSat.1 Media SE": Keine vorhanden.