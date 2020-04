Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,42 EUR -4,55% (16.04.2020, 16:42)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

7,482 EUR -4,30% (16.04.2020, 16:57)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (16.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Das Kartellamt habe die Beteiligung von Mediaset an ProSiebenSat.1 diese Woche durchgewinkt. Der italienische Medienkonzern, hinter dem die Familie von Silvio Berlusconi stehe, habe jüngst seinen Anteil an ProSieben auf mehr als 20 Prozent aufgestockt. Außerdem habe es in den vergangenen Wochen zwei Insidertransaktionen gegeben.Mediaset strebe offenbar die Schaffung eines gemeinsamen europäischen TV-Konzerns an und habe den "Erwerb eines wettbewerblich erheblichen Einflusses" prüfen lassen. Ein Sprecher des Bundeskartellamts habe gestern mitgeteilt, dass keine wettbewerblichen Bedenken bestünden.Zwei ProSieben-Aufsichtsräte hätten unterdessen Aktien des deutschen Medienkonzerns erworben. Adam Cahan habe am 18. März zu einem Kurs von 5,98 Euro Aktien im Gesamtwert von 11.847 Euro gekauft. Am Dienstag habe Werner Brandt bei einem Kurs von 8,18 Euro zugeschlagen und Anteile im Volumen von 63.788 Euro erworben.Nach der Entscheidung des Kartellamts dürfte Mediaset weitere Anteile an ProSieben erwerben. Auch METRO-Investor Daniel Kretinsky mische bei ProSieben mit. Dem Kurs habe das allerdings bislang nicht sichtbar geholfen. Nach dem Abgang des umstrittenen Ex-Chefs Max Conze sei die künftige strategische Ausrichtung bei ProSieben unklar. Zudem dürfte die angeschlagene Wirtschaftslage für sinkende Werbeeinnahmen bei den TV-Sendern sorgen. Die Käufe der Aufsichtsräte seien angesichts der relativ bescheidenen Summen kaum aussagekräftig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ProSiebenSat.1.