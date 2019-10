Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (25.10.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Showbetrieb aus Unterföhring könnte eine heiße Börsenstory bieten. In der Aktionärsstruktur gebe es eine massive Bewegung. Am vergangenen Freitag sei bekannt geworden, dass sich die Metro-Investoren und Milliardäre Daniel Kretinsky und Patrik Tkac bei ProSiebenSat.1 mit einem Anteil von mehr als 4% eingekauft hätten. Angeblich diene der Einstieg der neuen Strategie, über das Vehikel Czech Media Invest Minderheitsbeteiligungen an Medienunternehmen in Europa zu kaufen.Der Holding würden mehrere Radiosender in Tschechien und der Slowakei sowie ein 49%-Anteil an der Pariser Tageszeitung Le Monde gehören. Kretinsky und Tkac würden sich bei der Fernsehsendergruppe in bester Gesellschaft befinden. In diesem Jahr habe sich der italienische Medienkonzern Mediaset mit einem Anteil von knapp 10% engagiert. Mediaset sei dem früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi zuzuordnen. In diesem Kontext sei zweifelsfrei auch die Stimmrechtsmitteilung der Schweizer Credit Suisse zu sehen. Sie habe sich über Aktien und vor allem über Finanzinstrumente einen Anteil von bis zu 11% an der Gesellschaft gesichert.Interessanterweise entspreche ein Long Call-Warrant vom 03. November 2020 bis 30. Mai 2022 exakt dem Volumen der Beteiligung von Mediaset an ProSiebenSat1. Es dürfte sich dahinter also kein "Unbekannter" verstecken. Heißen Mutmaßungen von Investoren zufolge, könnte hinter dem Einstieg der Italiener in Unterföhring auch ein ganz anderer Plan dahinterstecken. Vincent Bolloré, Großaktionär des französischen Medienkonzerns Vivendi und superreich, wolle anscheinend einen gigantischen europäischen Medienkonzern strukturieren, der über immense Synergien verfügen könne, wenn er wesentliche Player in Europa unter einem Dach vereine. Hierfür sei ProSiebenSat.1 für den deutschen Markt der ideale Kandidat. Derzeit streite sich Vivendi, die Mediaset mit knapp 30% der Aktien direkt und indirekt kontrollieren würden, lieber mit den Berlusconis um die Einflussnahme bei Mediaset. Sollte Bolloré eine größere Strategie in Europa verfolgen, müsste er erst den Clinch in Italien beilegen.Milliardäre würden auf Milliardäre treffen. Der größte Einzelaktionär sei mit einem Anteil von mehr als 10% The Capital Group Companies aus Los Angeles, einer der größten Investoren auf der Welt mit einem riesigen Fondsvolumen. Der Fonds agiere aber meist mit ruhiger Hand und sei zumindest hierzulande nicht aktivisch unterwegs. Habe aber größtenteils bei deutschen Aktien ein recht gutes Händchen. Zu den weiteren Aktionären zähle BlackRock mit einem Anteil von knapp 5%. Die restlichen Aktien seien unter Investoren breit gestreut. Einen kontrollierenden Großaktionär habe der Showbetrieb nicht. Das mache die ganze Sache sehr spannend. Schon mit einem Anteil von schätzungsweise 30% könnte eine Investorengruppe sich die Macht in Unterföhring einverleiben. Viel Action somit für ProSiebenSat.1-Chef Max Conze. Er müsse liefern; sonst könne es ganz schnell ungemütlich werden. Die Experten seien gespannt, ob auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr die Forderung nach alternativen Mitgliedern im Aufsichtsrat eingehe.2018 habe NuCom einen Umsatz von 830 Mio. Euro bei einem bereinigten EBITDA von mehr als 100 Mio. Euro erzielt. Bis 2023 solle der Umsatz bei einem EBITDA von 400 Mio. Euro auf 2 Mrd. Euro steigen. Euro. 2019 wolle NuCom die Umsatzmilliarde knacken. Selbst ein Börsengang von NuCom werde immer mal wieder diskutiert. Banken hätten an dem IPO sicher ihre große Freude. Aktuell könnte NuCom bereits mit 2.5 bis 3 Mrd. Euro bewertet werden. Intime Kenner der Fernsehgruppe würden mittelfristig sogar einen Wert von über 4 Mrd. Euro für die E-Commerce-Einheit für darstellbar halten. Die Sendertruppe gebe es somit gratis obendrauf.Die ehemalige DAX-Aktie habe im Hoch im Jahr 2015 bei Kursen von gut 50 Euro notiert. Da sich die Fernsehwelt aber strukturell verändert habe, werde das Papier dieses Niveau nicht mehr wiedersehen. Bei Kursen um 13 Euro habe die Aktie dennoch reichlich Kurspotenzial. Rainer Beaujean, CFO der Gruppe, sei seit Sommer dieses Jahres im Amt. Er sei aufgrund seiner bisherigen Tätigkeiten bei börsennotierten Firmen bestens bekannt und habe im Schnitt bei Kursen von 11,55 Euro für immerhin 1,5 Mio. Euro Aktien des Senders gekauft. Bei dem Kauf handle es sich entgegen der Marktmeinung übrigens nicht um das Investment seiner Antrittsprämie. Im Gegensatz zu Conze, habe er nämlich keine Antrittsprämie erhalten. (Analyse vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link