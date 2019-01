Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Online-Präsenz via Web, Mobile, Smart TV, Apps und Social Media generiert mehr als fünf Milliarden Video Views jährlich. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit zehn führenden Portfoliounternehmen, die Online-Preisvergleich, Geschenke/Events, Dating und Beautyprodukte anbieten und jährlich 360 Millionen Kundeninteraktionen haben.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen 6.500 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (04.01.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) von 19 auf 16 Euro.Nach wie vor kenne die ProSiebenSat.1-Aktie nur eine Richtung - nach Süden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Papier des Unterföhringer TV-Konzerns habe das vergangene Jahr mit einem deutlichen Kursverlust von 46% beendet und sei damit - unter den großen Medienkonzernen - die mit Abstand schlechteste Medien-Aktie in Europa gewesen. Auch der Start ins neue Jahr verlaufe bislang alles andere als positiv. Die ProSiebenSat.1-Aktie notiere mittlerweile auf einem Siebenjahrestief und das Jahr 2019 sollte entscheidend für den Konzern und auch für die Aktie werden.Das klassische Fernsehgeschäft werde mittelfristig keine Impulse setzen können - eher im Gegenteil. ProSiebenSat.1 gebe sich hier allerdings optimistischer. In regelmäßigen Abständen würden sich allerdings die missglückten Bemühungen der ProSiebenSat.1-Sendergruppe zeigen, mit neuen Live-Shows oder dergleichen wieder Zuschauer zu gewinnen. Auch das Festhalten an ehemals erfolgreichen alten Konzepten sei nur bei einigen wenigen Formaten erfolgsversprechend. Außerdem setze sich die Wanderung von Zuschauern und Werbegeldern weg vom herkömmlichen Fernsehen hin zu den Streaming-Anbietern bzw. anderen Kanälen fort. Wachstum würden aber bei ProSiebenSat.l die E- Commerce-Beteiligung Nucom sowie die Red Arrow Produktionsstudios bieten.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die ProSiebenSat.1-Aktie bestätigt und das Kursziel von 19 auf 16 Euro reduziert. (Analyse vom 04.01.2019)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:14,195 EUR -5,68% (04.01.2019, 14:37)