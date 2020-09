Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,15 EUR +1,46% (29.09.2020, 17:08)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

11,175 EUR +1,87% (29.09.2020, 17:22)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (29.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe am Dienstag deutlich zugelegt und einen hartnäckigen Widerstand geknackt.Erstmals seit Juni könne sich der Aktienkurs deutlich von der Elf-Euro-Marke nach oben absetzen. Hinzu komme, dass jetzt die vom Juni datierende Kurslücke geschlossen worden sei: Mit Kursen über 11,35 Euro habe die ProSiebenSat.1-Aktie erstmals wieder über dem Tief vom 10. Juni gehandelt. Zuletzt habe der Titel um 3 Prozent auf 11,29 Euro zugelegt.Kurstreiber für die ProSiebenSat.1-Aktie seien zuletzt vor allem immer wieder aufkommende Spekulationen gewesen, wonach die italienische Mediengruppe Mediaset ihren Anteil an dem MDAX-Konzern ausbauen könnte. Auch die Integration des Streaming-Geschäfts und Neuaufstellung im Bereich "Digital" komme besser voran, so Experten. Zudem wirke die Aussicht auf eine Erholung im Geschäft mit TV-Werbung stützend.Der französische Medienriese Vivendi und der Investor KKR seien an der Börse als mögliche Kaufinteressenten ins Spiel gebracht worden. Als weiteren Kurstreiber für die Aktie habe man auch verstärkte Umsätze am Optionsmarkt an der Börse Eurex angegeben; hier seien Abschlüsse in Calls mit dem Basispreis 15 Euro und Laufzeit März 2021 beobachtet worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: