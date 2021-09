Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vereint führende Entertainment-Marken mit einem starken Dating- sowie Commerce & Ventures-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa.



ProSiebenSat.1 bietet beste Unterhaltung - jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit seinen 15 Free- und Pay-TV-Sendern kann ProSiebenSat.1 über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 33 Millionen Unique User:innen die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.100 Mitarbeiter. (30.09.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1: Börsengang des Online-Dating-Portals Parship sorgt für Fantasie - AktienanalyseDie starke Erholung des Werbemarkts hat sich zuletzt deutlich im Zahlenwerk des TV-Konzerns ProSiebenSat.1 Media (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) niedergeschlagen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im Zeitraum April bis Juni im Vorjahresvergleich um knapp die Hälfte auf rund eine Mrd. Euro gestiegen - so viel wie noch nie in einem zweiten Quartal. Mit 166 Mio. Euro sei das operative Ergebnis (EBITDA) sogar mehr als sieben Mal so groß gewesen wie noch im Jahr zuvor. Aus dem Anstieg beim Umsatz und operativen Gewinn resultierend habe der Vorstand nun wieder einen Gewinn unter dem Strich vermelden können: Habe ProSiebenSat.1 vergangenes Jahr noch einen Verlust von 54 Mio. Euro verbuchen müssen, seien beim Unternehmen nun 123 Mio. Euro hängengeblieben.Die bereits angehobene Prognose sei bestätigt worden: Bereinigt um Portfolioänderungen solle der Umsatz 2021 um neun bis elf Prozent auf 4,4 Mrd. bis 4,5 Mrd. Euro wachsen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erwarte ProSiebenSat.1 nun bei 800 Mio. bis 840 Mio. Euro.Das sei aber noch nicht alles: Zudem sorge der für 2022 geplante Börsengang des Online-Dating-Portals Parship für Fantasie. Analysten würden den Wert der Tochter auf rund fünf Mrd. Euro schätzen - mehr als ProSiebenSat.1 wert sei. Kein Wunder, dass auch der Gesamtkonzern weiterhin als Übernahmekandidat gehandelt werde. Vor allem der Medienkonzern Mediaset habe ein Auge auf die Deutschen geworfen. Am 16. September haben die Italiener eine Anteilserhöhung von 14,63 auf 16,23 Prozent gemeldet, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2021)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:15,98 EUR -0,81% (30.09.2021, 12:34)