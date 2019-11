Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 14 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 2018 erreichte ProSiebenSat.1 auf den digitalen Plattformen des Konzerns 3 Milliarden Video Views. In seine 120.000 Programmstunden investiert das Unternehmen jedes Jahr mehr als eine Milliarde Euro.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen rund 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (08.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Der Unterföhringer Konzern habe mit seinen Q3-Zahlen die Markterwartungen verfehlt. Die ProSiebenSat.1-Aktie sei eingebrochen, habe sich dann aber wieder erholt.Nach dem ersten Schock hätten Schnäppchenjäger am Donnerstag bei ProSiebenSat.1 zugegriffen. Die Aktie sei mit einem Minus von nur noch 3% aus dem Handel gegangen. Damit habe die 50-Tage-Linie (13,08 Euro) gehalten. Die 200-Tage-Linie (13,78 Euro) sei weiterhin in Reichweite.Keine Frage, die Quartalszahlen seien schwach gewesen. ProSiebenSat.1 gehe aber genau den richtigen Weg, den Fokus mehr auf Online zu legen. Dies und die günstige Bewertung würden das Medienunternehmen zu einem aussichtsreichen Turnaround-Kandidaten machen. Darüber hinaus gebe es Übernahmefantasie. Spekulativ orientierte Anleger, die kurzfristige Dips wie am Donnerstag ertragen könnten, lägen mit der ProSiebenSat.1-Aktie richtig, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: