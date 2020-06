Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist das führende deutsche Entertainment-Unternehmen mit einem starken E-Commerce-Geschäft. Mit 15 Free- und Pay-TV Sendern erreicht es über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio. Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Das weltweite Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle.



NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisgeschenke & Geschenkgutscheine sowie Beauty & Lifestyle.



Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft die Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern. (10.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Habe sich die ProSiebenSat.1-Aktie seit dem Märztief bei 5,70 Euro zuletzt fast ohne Unterbrechung kräftig nach oben entwickelt, müsse sie am heutigen Mittwoch zur Abwechslung einmal wieder größere Verluste einstecken. Mit einem Minus von 5,1 Prozent auf 11,54 Euro sei ProSiebenSat.1 die bislang schwächste Aktie des Tages im MDAX.Das Kerngeschäft des Medienkonzerns laufe in der Corona-Krise derweil weiterhin schlecht. Vorstandssprecher Rainer Beaujean habe am Mittwoch auf der Hauptversammlung gesagt: "Im April und Mai hatten wir bei den TV-Werbeeinnahmen ein Minus von rund 40 Prozent. Auch im Juni sehen wir noch keine Verbesserungen." Auch das Geschäft der Red Arrow Studios werde durch Produktionsverschiebungen beeinträchtigt."In der Krise tendieren Werbekunden leider dazu, Marketingbudgets zu kürzen oder zu verschieben", habe Beaujean erklärt. Das sei paradox, denn die Sehdauer sei in der Corona-Krise kräftig gewachsen. Hoffnung mache ihm aber, dass auch große Kunden ihr Jahresbudget inzwischen auf Vorjahreshöhe bestätigt hätten. Gewöhnlich erwirtschafte der Fernsehkonzern die Hälfte seines Gewinns erst zwischen September und Dezember. Ein Jahresprognose sei aber noch nicht möglich.Um zu sparen, habe der MDAX-Konzern Investitionen gekürzt, Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und streiche die Dividende, sofern die Aktionäre zustimmen würden. Die Partnervermittlung Parship solle "zum richtigen Zeitpunkt" gewinnbringend an die Börse gebracht werden, voraussichtlich 2022. Alle Bereiche würden überprüft, ob sie zum Kerngeschäft Unterhaltung beitragen würden und profitabel seien. "Wachstum alleine soll nicht mehr unsere Messgröße sein. Wir wollen langfristige Profitabilität", habe Beaujean, der den Chefposten Ende März von Max Conze übernommen habe, betont. Der Fokus sei Entertainment und Infotainment, "ohne dass wir dafür strategische Akquisitionen bräuchten".Anleger sollten bei der ProSiebenSat.1-Aktie dabei bleiben, aber den auf 9,00 Euro nachgezogenen Stopp beachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: