Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (15.08.2017/ac/a/d)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Weitere Kursgewinne denkbar - ChartanalyseNach Auflösung einer im ersten Halbjahr etablierten SKS-Formation zwischen grob 36,50 und 41,77 Euro kam es bei der ProSiebenSat.1-Aktie (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) wie erwartet zu einem größeren Verkaufssignal und führte die Kursnotierungen des Wertpapiers bis Ende Juli auf ein Kursniveau von 32,67 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesem Bereich hätten Bullen mit einem ersten mehrtägigen Aufwärtsschub gekontert - ein Boden sei bis dahin aber noch nicht absehbar gewesen. Erst mit dem gestrigen Kursanstieg über das Niveau von 34,55 Euro und dort verlaufende Nackenlinie sei es gelungen eine kleinere inverse SKS-Formation aufzulösen und die Fühler bereits über den seit den Jahreshochs bestehenden Abwärtstrend zu strecken. Kann die aktuelle Kursstärke also weiter aufrecht erhalten werden, so sind Long-Positionen auf Sicht der kommenden Handelswochen durchaus realistisch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.08.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:34,75 EUR -0,14% (15.08.2017, 10:13)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:34,798 EUR +0,10% (15.08.2017, 10:28)