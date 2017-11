ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (10.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Die Umsatz- und Ergebnisdynamik habe in Q3 deutlich nachgelassen (insbesondere im TV- und Digitalgeschäft). Alles in allem seien die Q3-Zahlen gemischt ausgefallen. Jedoch habe der Konzern mit der vierten Reduzierung seines Ausblicks für 2017 in diesem Jahr geschockt, was zu einem erneuten Kurseinbruch des Wertpapiers um 9,2% (09.11.) geführt habe. Wesentlicher Grund für die Senkung sei jetzt nicht mehr das TV-Werbegeschäft gewesen, sondern insbesondere das Produktionsgeschäft. Der Titel notiere nun auf dem niedrigsten Stand seit Frühjahr 2013 und habe seit Jahresanfang rund 30% an Wert verloren. Deswegen sei auch die Herausnahme aus dem Leitindex bei der nächsten Indexüberprüfung Mitte Dezember zu befürchten.Erst am 21.03.2016 sei die Aktie in den DAX aufgenommen, habe jedoch seitdem mehr als 40% an Wert verloren. Mit seinen wiederholten Ausblick-Senkungen sei es dem Unternehmen gelungen, das Vertrauen der Anleger zu verspielen. RTL Group komme hingegen besser mit dem schwachen TV-Werbemarkt zurecht und habe mit seinen ebenfalls am 09.11. publizierten Q3-Zahlen überzeugen können. Der Analyst habe seine Prognosen gesenkt (u.a. berichtetes EPS 2017e: 2,17 (alt: 2,19) Euro bzw. 2,30 (alt: 2,34) Euro (bereinigt); berichtetes EPS 2018e: 2,18 (alt: 2,32) Euro bzw. 2,32 (alt: 2,47) Euro (bereinigt)).Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem von 32,00 auf 29,00 Euro gesenkten Kursziel sein "halten"-Votum für die ProSiebenSat.1-Aktie. (Analyse vom 10.11.2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:24,895 EUR -3,28% (10.11.2017, 11:26)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:24,951 EUR -2,91% (10.11.2017, 11:41)