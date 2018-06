Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

23,56 EUR -1,13% (27.06.2018, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:

23,57 EUR -1,69% (27.06.2018, 09:22)



ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (27.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





München (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit der Einführung seiner Online-Videothek Maxdome im Jahre 2006 versucht ProSiebenSat.1 (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vergebens die Wohnzimmer in Deutschland zu erobern, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Jetzt starte Deutschlands größte private Senderkette den nächsten Versuch, den Marktführern Netflix und Amazon die Kunden abzujagen.Der MDAX-Konzern habe am Montag mitgeteilt, in Zusammenarbeit mit dem US-Medienkonzern Discovery den gemeinsamen Aufbau einer "führenden lokalen Streaming-Plattform" zu planen. Die Plattform wolle das Unternehmen auf die "Wünsche der Zuschauer" zuschneiden. So solle die neue Plattform gleich mehrere Dienste vereinen. Zum einen werde die 7TV-App, mit der man verpasste Sendungen der Sendergruppe ProSiebenSat.1 nachholen könne, enthalten sein. Auch solle der Video-on-Demand-Dienst Maxdome integriert werden. Schließlich bringe der US-Medienkonzern Discovery den Eurosport Player ein, der unter anderem Übertragungen der Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga enthalte.Der Mitteilung zufolge solle die Plattform in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen. Als Ziel setze sich der Konzern zehn Millionen Nutzer in den ersten zwei Jahren. Im Gegensatz zum Flatrate-Modell der US-Anbieter möchten die Partner neben einem werbefinanzierten Angebot ein werbefreies Paket zu "attraktiven Preisen" anbieten.Der neue ProSiebenSat.1-Chef Max Conze habe mit Blick auf die Wettbewerber erklärt: "Ich lade hiermit RTL , ARD und ZDF ein, mit uns gemeinsam einen deutschen Champion zu schaffen". RTL-Chef Bert Habert habe der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" am Montag erklärt: "Wir sind für Partnerschaften in einzelnen Bereichen sehr offen." Mit Google, Facebook und Netflix als Konkurrenten in Europa sollten sich die Sender gemeinsam Optionen erarbeiten. Bereits vor einem halben Jahr habe sich der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm für eine deutsche oder europäische Internet-Allianz von öffentlich-rechtlichen und privaten Fernsehsendern ausgesprochen. Im Mai habe ProSiebenSat.1-Vorstandsmitglied Conrad Albert den Vorstoß des ARD-Vorsitzenden gelobt und erklärt: "Wir brauchen deutsche und europäische Alternativen zu Netflix, Amazon Prime oder YouTube. Wir müssen mehr gemeinsam Hand in Hand machen, gerade auf der Inhaltsebene."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie: