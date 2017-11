ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (20.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF).Das Unternehmen habe angekündigt, dass der Chef, Thomas Ebeling, nach der Bilanzpressekonferenz am 22.02.2018 vorzeitig es verlassen werde. Ebeling stehe seit Anfang 2009 an der Spitze des Konzerns und habe noch einen Vertrag bis Mitte 2019 gehabt. Der Analyst habe jedoch bereits in der letzten Kommentierung erwähnt, dass der Aufsichtsrat intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger sei und, dass Ebeling bereits 2018 und damit vor dem Vertragsende gehen könnte. Ebeling habe nach Konzernangaben schon bei seiner letzten Vertragsverlängerung mitgeteilt, dass er für eine weitere Dienstperiode nicht mehr zur Verfügung stehe.Conrad Albert, seit 2005 im Unternehmen, aktuell Vorstand External Affairs & Industry Relations, sei mit sofortiger Wirkung zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden. Der Analyst werte den Weggang Ebelings positiv. Zwar habe Ebeling bei seinem Amtsantritt den Konzern aus der schwersten Krise geführt, allerdings bekomme er seit 2016 immer mehr Schwierigkeiten (u.a. vier Ausblick-Senkungen 2017). Ferner habe sich Ebeling nach der Vorlage der Q3-Zahlen mit einer abschätzigen Bemerkung über die TV-Zuschauer unhaltbar gemacht. Im Zuge der Rücktrittserklärung habe ProSiebenSat.1 zudem seinen erst am 09.11. gesenkten Ausblick bekräftigt.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die ProSiebenSat.1-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 29,00 Euro. (Analyse vom 20.11.2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,39 EUR +4,33% (20.11.2017, 10:53)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,307 EUR +3,54% (20.11.2017, 11:07)