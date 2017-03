ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media AG:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (17.03.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) unter die Lupe.Im letzten Jahr habe die ProSiebenSat.1-Aktie einen schweren Stand gehabt. Seit Ende November habe sich Bild allerdings gewandelt. Aus charttechnischer Sicht sei dies vor allem auf das sich derzeit ausbildende verschachtelte Kursmuster zurückzuführen. Im übertragenen Sinn handle es sich dabei um eine Situation, in der ein Rad in das andere greife. Konkret habe das Papier jüngst seinen kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 38,57 EUR) übersprungen und damit eine klassische Korrekturflagge nach oben aufgelöst. Das daraus resultierende Kursziel von rund 45 EUR lasse nun auf die nächste positive Weichenstellung in Form eines Spurt über die horizontalen Barrieren bei gut 40 EUR hoffen. Ein Spurt über die zuletzt genannte Marke würde sogar eine große Bodenbildung vervollständigen, die dann wiederum ein Anschlusspotenzial von rund 8 EUR bereitgehalten habe. Der Grundstein, dass beide Chartmuster Hand in Hand gehen würden, sei also gelegt.Um diese Entwicklung nicht zu gefährden, sollte die ProSiebenSat.1-Aktie in Zukunft nicht mehr unter die 200-Tages-Linie (akt. bei 38,31 EUR) zurückfallen. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 17.03.2017)Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:39,40 EUR +0,25% (17.03.2017, 09:07)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:39,421 EUR +0,22% (17.03.2017, 09:20)