Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer Eins im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 6.500 Mitarbeiter. (28.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) war zuletzt wieder ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.Am 27.06.2018 hat Aufsichtsrat Dr. Werner Brandt ein Paket von rund 8.000 ProSiebenSat.1-Aktien zum Kurs von 23,4069 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 187.254,82 EUR lag.Nach der Talfahrt der letzten Monate und Jahre steht die ProSiebenSat.1-Aktie auf der Watchlist, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Analyse vom 25.06.2018. Um den US-Streaming-Riesen wie Netflix oder Amazon Prime Video hierzulande nicht kampflos das Feld zu überlassen, habe sich ProSiebenSat.1 mit dem US-Medienkonzern Discovery zusammengeschlossen. Die geplante Streaming-Plattform solle Anfang 2019 an den Start gehen und schnell wachsen. Der neue Vorstoß von ProSiebenSat.1 in Richtung Streaming sei sehr lobenswert. Ob es gelinge, tatsächlich einen (lokalen) Konkurrenten für US-Schwergewichte auf die Beine zu stellen, müsse sich allerdings erst zeigen. Die Anleger scheinen skeptisch zu bleiben, so Kessler.Börsenplätze ProSiebenSat.1-Aktie:23,27 EUR -0,77% (28.06.2018, 11:36)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:23,44 EUR +0,30% (28.06.2018, 11:50)ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:DE000PSM7770