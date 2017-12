ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:

DE000PSM7770



WKN ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM777



Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PSM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:

PBSFF



Kurzprofil ProSiebenSat.1 Media SE:



Die ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.



Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.



Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (06.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - ProSiebenSat.1-Aktie: Alleiniger Gewinner im DAX - ChartanalyseAm Mittwoch hat der jährliche Capital Markets Day stattgefunden, auf dem Vorstandschef Thomas Ebeling konkrete Details zum geplanten Umbau der ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) vorgestellt hat, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Demnach möchte der DAX-Konzern ab Januar 2018 auf drei Säulen stehen. Entertainment, Content Production & Global Sales und Commerce sollten die Grundpfeiler werden. Damit reagiere das Medienhaus auf das sich verändernde Umfeld und wolle profitabler werden. Investoren hätten sich am Mittwoch freundlich gezeigt und die Papiere als alleinigen Gewinner im DAX in die Gewinnzone gehievt.Trotz eines zur Stunde dreiprozentigen Kursaufschlags dürfte dies für Aktionäre gleichwohl nur ein schwacher Trost sein. Seit Jahresanfang würden die ProSiebenSat.1-Papiere mit einem Verlust von rund 25 Prozent noch immer weit abgeschlagen am Ende aller 30 Indexwerte liegen. Ein schwaches TV-Werbegeschäft habe das Unternehmen seine Prognosen zusammenstreichen lassen. Vielleicht aber bekomme Vorstandsvorsitzender Thomas Ebeling doch noch die Kurve und könne das Unternehmen auf Kurs bringen.Trotz eines deutlichen Kursgewinns in dem Papier von ProSiebenSat1.Media hänge der Wert derzeit noch an der 50-Tage-Durchschnittslinie um 27,76 Euro fest. Erst ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau dürfte weiteres Vertrauen bei Investoren schaffen und für merkliche Kapitalzuflüsse sorgen. Kursgewinne bis an die Oktoberhochs von 30,55 Euro wären auf Sicht der kommenden Tage durchaus realistisch, weiter möchte man sich dann aber doch nicht aus dem Fenster lehnen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:27,845 EUR +3,32% (06.12.2017, 11:17)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:27,755 EUR +3,31% (06.12.2017, 11:36)