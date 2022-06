Die Zentralbanken, darunter die FED und die Europäische Zentralbank, würden die Auswirkungen der Inflation und kämpfen gleichzeitig mit einer Reihe wirtschaftlicher Probleme spüren. Gleichzeitig würden der russische Krieg gegen die Ukraine und die anhaltenden globalen Lieferkettenschwierigkeiten nach wie vor die westlichen Volkswirtschaften beeinflussen.



"Wenn man dieses makroökonomische Umfeld berücksichtigt, ist es nicht wirklich überraschend, dass die Anleger versuchen, einen Rückgang des Goldpreises zu nutzen, um in sichere Anlagen zu investieren", so Hall weiter.



Im Mai 2022 seien auf Spectrum 138,7 Millionen verbriefte Derivate gehandelt worden, wobei 41,5% der Trades außerhalb der üblichen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattgefunden hätten - der höchste Monatswert der letzten zwei Jahre.



90,3% der gehandelten Derivate hätten sich auf Indices, 4,0% auf Rohstoffe, 4,6% auf Währungspaare, 0,8% auf Aktien und 0,3% auf Kryptowährungen bezogen, wobei die drei am häufigsten gehandelten Basiswerte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (29,2%), der DAX 40 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (22,8%) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (15,9%) gewesen seien.



Betrachte man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten Basiswerte, so sei der DAX 40 mit 99 Punkten im Minus geblieben, während der S&P 500 von 103 auf neutrale 100 Punkte gefallen sei und der NASDAQ 100 einen ähnlichen Rückgang von 103 auf 101 verzeichnet habe, aber im Plus verharrt habe. (08.06.2022/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets, der paneuropäische Handelsplatz für verbriefte Derivate mit Sitz in Frankfurt, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat Mai veröffentlicht. Sie zeigen ein Allzeithoch für Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), so die Experten von Spectrum Markets.Grund dafür sei, dass Privatanleger vor dem Hintergrund der allgemeinen makroökonomischen Unsicherheiten von einem niedrigeren Goldpreis profitieren möchten."Am 16. Mai war der Goldpreis nach einer Abwärtsphase unter die Marke von 1.800 US-Dollar gefallen. Durch eine Schwächephase des Dollars als auch des Euros begann dann allerdings in den letzten Tagen des Monats eine Art Rally", erkläre Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum Markets.