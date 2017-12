Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Abschluss des Volkskongresses strebt die Führung in China strukturelle Reformen an, um Überkapazitäten und die mitunter sehr hohe Verschuldung einzudämmen, so die Analysten der Helaba.



Auch das Förderprogramm im Automobilbereich werde erst einmal beschränkt. Zudem dürfte der Immobiliensektor eher noch gedämpft werden. Die Notierungen der Primärmetalle würden daher 2018 wohl in zunehmendem Maße durch die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe der Industrieländer geprägt. Noch würden die günstigen Stimmungsindikatoren dieses Teils der Weltwirtschaft den Metallen Rückenwind geben. Allerdings dürfte das zyklische Hoch hier schon bald markiert sein. Deutlich darüber hinaus gehende strukturelle Nachfrageimpulse seien nicht zu erwarten. Bei einzelnen Metallen könnten sich aber durchaus innovationsgetriebene langfristige Perspektiven auftun (Elektromobilität, Digitalisierung etc.), die preisunterstützend wirken. So werde es wahrscheinlich schon 2018 zu einer noch stärkeren Differenzierung der Notierungen innerhalb der Rohstoffgruppe kommen. (27.12.2017/ac/a/m)





