Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

1.506,40 Euro -8,15% (07.11.2017, 14:34)



Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.740,00 -8,57% (07.11.2017, 14:39, vorbörslich)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie:

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq:

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(07.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse der Analystin Laura Martin von Needham & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät die Analystin Laura Martin von Needham & Co Investoren weiterhin zum Kauf der Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN).Priceline.com Inc. habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben aber mit dem Q4-Ausblick die Erwartungen verfehlt.Angesichts einer Verlagerung von Werbegeldern vom Performance Marketing in Richtung Brand Advertising (z.B. TV) seien auf Sicht der kommenden Quartale Druck auf die Margen und ein geringeres Umsatzwachstum wahrscheinlich auch wenn es an sich keine strukturellen Probleme gebe, so die Einschätzung der Analysten von Needham & Co.Nach Ansicht der Analystin Laura Martin befürchtet Priceline.com, dass die Hotelkonsolidierung und Kundenbindungsprogramme Verbraucher von Online-Reisebüros wegziehen könnten.Börsenplätze:Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.490,45 Euro -8,24% (07.11.2017, 13:36)