Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse von Analyst Paul Bieber von der Credit Suisse:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Paul Bieber von der Credit Suisse bezüglich den Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN), einem US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Das Wachstum bei der Metrik gebuchte Übernachtungen bezeichnen die Analysten der Credit Suisse als beeindruckend. Dies sei viel wichtiger als der niedrigere EPS-Ausblick von Priceline.com Inc. für das laufende Quartal.Angesichts des Roll-outs von Google’s Expanded Text Ads sei der durch die Q1-Guidance implizierte abnehmende Druck auf den Performance Markting ROI eine große Überraschung. Angesichts der sehr guten Visibilität zeigt sich Analyst Paul Bieber von der aktuellen Ausgangslage der Priceline.com-Aktie sehr angetan.Die Aktienanalysten der Credit Suisse bestätigen in ihrer Priceline.com-Aktienanalyse das Votum "outperform" und erhöhen das Kursziel von 1.900,00 auf 1.935,00 USD.Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.645,85 Euro +0,18% (01.03.2017, 15:21)Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.653,60 Euro +1,55% (01.03.2017, 14:31)