Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.784,76 -0,02% (30.03.2017, 20:03)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie: 766054

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland: PCE1

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq: PCLN

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (31.03.2017/ac/a/n)



Rosenheim (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse der Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief":Die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" stellen die Aktie von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) in einer aktuellen Aktienanalyse als die Aktie der Woche vor.Die Priceline.com-Aktie verfüge in der Langfristbetrachtung über ein sehr vielversprechendes Chance/Risiko-Profil. Zwar sollten zwischenzeitlich immer wieder heftigere Kursausschläge eingeplant werden, wie die Verlust-Ratio von 2,36 belege. Dem stünden auf der Renditeseite seit 2007 jedoch eine hohe 94%ige Gewinn-Konstanz sowie eine sagenhafte jährliche Kursrendite von 36% gegenüber. Da Priceline praktisch von einem neuen historischen Höchststand zum nächsten klettere, hätten die Aktienexperten bislang noch keine Gelegenheit zur Aufnahme in ihr Basis-Depot gehabt. Doch mit jedem Dollar, den die Aktie aufsattle, werde eine technische Konsolidierung wahrscheinlicher.Deshalb bringen wir uns jetzt per Kauflimit bei 1.700,00 USD für den ersten Einstieg in Stellung, so die Aktienexperten von "boerse.de-Aktienbrief" in einer aktuellen Priceline.com-Aktienanalyse. Denn auf Sicht der kommenden fünf Jahre winke eine Gewinnperspektive von satten 243%! (Ausgabe 393 vom 29.03.2017)Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.671,9 Euro +0,62% (30.03.2017, 16:24)Tradegate-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:1.665,00 Euro -0,32% (30.03.2017, 17:45)