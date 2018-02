Xetra-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

1.533,92 Euro +0,25% (22.02.2018, 14:00)



Tradegate Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

1.529,57 Euro -0,05% (22.02.2018, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Priceline.com-Aktie:

USD 1.890,11 +0,50% (22.02.2018, 16:58)



ISIN Priceline.com-Aktie:

US7415034039



WKN Priceline.com-Aktie:

766054



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Priceline.com-Aktie Nasdaq:

PCLN



Kurzprofil Priceline.com Inc.



Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut.

(22.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Priceline.com-Aktienanalyse von Analyst Lloyd Walmsley von der Deutschen Bank:Lloyd Walmsley, Aktienanalyst von Deutsche Bank, empfiehlt Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Priceline.com Inc. (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin zu halten.Im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen stellen die Analysten von Deutsche Bank eine erhöhte Erwartungshaltung fest. Daten von Dritten (obwohl unzuverlässig), Optimismus bezüglich der Guidance zu den Übernachtungen und der Profitabilität sowie Aktienrückkäufe seien die Hintergründe.Infolge der Steuerreform in den USA dürfte es in 2018 zu einem Anziehen des Aktienrückkaufvolumens kommen.Das Kursziel für die Aktie von Priceline.com Inc. sei von 1.825,00 auf 2.045,00 USD heraufgesetzt worden. Andere Large Caps im Internetsektor würden aber ein attraktiveres Chance/Risiko-Profil bieten, so die Einschätzung des Analysten Lloyd Walmsley.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Priceline.com-Aktie: