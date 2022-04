Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

954,60 EUR +0,18% (20.04.2022, 15:17)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

955,00 EUR +0,14% (20.04.2022, 15:02)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.028,15 USD +2,38% (19.04.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk (20.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Preview: Quartalszahlen von Tesla - AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA), der berühmteste Elektroautohersteller der Welt, wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt geben, so die Experten von XTB.Da das Unternehmen gemessen an der Marktkapitalisierung eines der größten und bei Privatanlegern beliebtesten sei, werde die Veröffentlichung der Ergebnisse sicherlich ein großes Ereignis sein. Die Experten von XTB werfen einen kurzen Blick darauf, was der Markt erwartet und worauf man sich konzentrieren sollte.Was die wichtigsten Ergebnisse betreffe, so erwarte der Markt ein weiteres Quartal mit solidem Wachstum für Tesla. Es werde erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um mehr als 60% steigen werde. Die wichtigsten Gewinnkennzahlen - EPS, Nettogewinn, Betriebsgewinn und EBITDA - dürften sich im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 mehr als verdoppelt haben.- Umsatz: 17,9 Mrd. USD erwartet gegenüber 10,4 Mrd. USD in Q1 2021- EPS: 2,27 USD erwartet gegenüber 0,46 USD in Q1 2021- Nettogewinn: 2,59 Mrd. USD erwartet gegenüber 0,44 Mrd. USD in Q1 2021- Operativer Gewinn: 2,59 Mrd. USD erwartet vs. 0,49 Mrd. USD in Q1 2021- EBITDA: 4,06 Mrd. USD erwartet vs. 1,84 Mrd. USD in Q1 2021Die Markterwartungen für die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Tesla würden auf ein weiteres Quartal mit starkem Wachstum im Jahresvergleich hindeuten. Es sei jedoch anzumerken, dass sich diese Erwartungen nicht wirklich geändert hätten, seit Tesla seine vierteljährlichen Auslieferungsdaten veröffentlicht habe. Tesla habe im Zeitraum Januar-März 2022 310 Tausend Fahrzeuge ausliefern können und habe damit die Erwartungen der Analysten leicht verfehlt. Obwohl die Abweichung gering gewesen sei, seien die Erwartungen für die Finanzkennzahlen von Tesla, wie Umsatz oder Gewinn, nicht angepasst worden, um diese Abweichung zu berücksichtigen. Dies könnte bedeuten, dass Tesla die Erwartungen des Marktes nicht erfülle und schwächere Ergebnisse als erwartet vorlege.Eine Sache, die höchstwahrscheinlich nicht erwähnt werde oder der nicht allzu viel Zeit gewidmet werde, sei Musks jüngster Versuch, Twitter zu übernehmen, da diese Vorschlag von Musk und nicht von Tesla komme.Ein Blick auf Tesla-Chart zeige, dass die Aktie nach einem Test der Abwärtstrendlinie (eingezeichnet durch die Höchststände von Anfang November 2021 und Anfang Januar 2022) einen Rückzieher gemacht habe. Die Aktie habe einen Pullback gestartet, aber die Abwärtskorrektur sei am 38,2%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses gestoppt worden. Sollte es der Aktie gelingen, wieder über das 23,6%-Retracement im Bereich von 1.045 USD zu steigen, könnte ein weiterer Versuch unternommen werden, über die oben genannte Trendlinie auszubrechen. Die Veröffentlichung der Zahlen von Tesla sei in der Regel ein sehr volatiles Ereignis, sodass Händler heute nachbörslich mit großen Kursbewegungen rechnen könnten. (Quelle: xStation 5)