Tradegate-Aktienkurs Pretium Resources-Aktie:

7,026 EUR +0,83% (13.02.2020, 12:07)



NYSE-Aktienkurs Pretium Resources-Aktie:

7,55 USD -3,08% (12.02.2020)



ISIN Pretium Resources-Aktie:

CA74139C1023



WKN Pretium Resources-Aktie:

A1H4B5



Ticker-Symbol Pretium Resources-Aktie:

6P7



NYSE Ticker-Symbol Pretium Resources-Aktie:

PVG



Kurzprofil Pretium Resources Inc.:



Pretium Resources (ISIN: CA74139C1023, WKN: A1H4B5, Ticker-Symbol: 6P7, NYSE-Symbol: PVG) ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Edelmetallressourcen in Amerika. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Brucejack Project und das Snowfield Project, die beide im Nordwesten von British Columbia liegen. (13.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pretium Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Pretium Resources Inc. (ISIN: CA74139C1023, WKN: A1H4B5, Ticker-Symbol: 6P7, NYSE-Symbol: PVG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zahlen von Pretium Resources: 18 Cent Gewinn im vierten Quartal. Stark. Immerhin seien das fünf Cent mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten. Ungewöhnlich sei das nicht, da Pretium in der Vergangenheit bereits mehrfach überrascht habe - sowohl positiv als auch negativ. Doch was die erste Schlagzeile nicht verraten habe: Pretium senke die Prognose für das laufende Geschäftsjahr unerwartet. Statt den erwarteten 500.000 Unzen sollten es nun nur rund 350.000 Unzen sein. Die Aktie habe deutlich verloren.In der gestrigen Sendung habe Markus Bußler gesagt: "Pretium ist eine Blackbox und ich hätte keine Meinung zu der Aktie." Das solle man nie sagen. Eigentlich muss man immer eine Meinung haben, so Bußler. Doch wenn man sich in Vancouver mit drei Geologen unterhalte, werde man vermutlich vier Meinungen zu Pretium bekommen. Das Projekt sei geologisch eine riesige Herausforderung. Und ob das geologische Modell auf dem letztlich der Minenplan basiere, standhalte oder nicht sei höchst umstritten. Durch den Nuggeteffekt verfälschte Bohrergebnisse würden die Verlässlichkeit der Ressource deutlich erschweren, würden die Kritiker sagen. Und die Kritiker seien nicht wenige. Das habe man in den vergangenen Quartalen auch immer wieder gesehen. Der Goldgehalt des Erzes schwanke stark. Mittlerweile habe man ein spezielles Programm entwickelt, das den Goldgehalt präziser vorhersagen solle. Doch auch das scheine bisweilen an seine Grenzen zu kommen.Vielleicht werde Pretium noch zu der erhofften Erfolgsstory, vielleicht müsse man aber auch das komplette geologische Modell früher oder später überarbeiten. Ganz ehrlich: Markus Bußler wage keine Prognose. Aber wenn man sich das Ganze einmal von einer anderen Seite sehe: Brucejack sei eine Mine, die das Potenzial habe, 500.000 Unzen jährlich zu produzieren. Und das nicht etwa in Afrika, sondern in Kanada. Ein Tier 1 Asset - zumindest in Sachen Produktion. Das Ganze Unternehmen koste an der Börse 1,4 Millionen Dollar. Zwar nichts, was man aus der Portokasse zahle. Aber Detour Gold beispielsweise sei teurer gewesen. Warum also schnappe sich keiner der großen Goldproduzenten diese Mine? Schließlich seien alle auf der Suche nach großen Projekten in sicheren Ländern?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Pretium Resources-Aktie: