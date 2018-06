"Wir gehen davon aus, dass die Wirtschaft 2018 und 2019 auf ähnlichem Niveau wächst", sage Topa-Serry. Zudem seien die von der jetzigen Regierung verabschiedeten Reformen in der Verfassung verankert. "Deren Aufhebung ist wahrscheinlich umständlich, insbesondere wenn die Koalition von Morena keine qualifizierte Mehrheit im Kongress erhält", bemerke Topa-Serry.



Auch wenn AMLO sich skeptisch gegenüber den eingeführten Strukturreformen zeige und einige Marktteilnehmer verunsichert sein sollten. Seine Erfolgsbilanz als Bürgermeister von Mexiko City stehe im krassen Gegensatz zu seiner aktuellen Rhetorik. Er habe eine relativ konservative Politik beibehalten, habe dabei die Infrastrukturausgaben erhöht und zugleich die Sozialausgaben angekurbelt - ohne die öffentlichen Finanzen zu beeinträchtigen.



"Das Wirtschaftsteam von AMLO erscheint uns sehr vernünftig. Lopez Obrador selbst hat sich zudem mit großen ausländischen Investoren in Mexiko getroffen, was die Märkte beruhigen dürfte", so Topa-Serry. Sein Kampagnenschwerpunkt liegt auf der Bekämpfung der Korruption und der Vermeidung marktfeindlicher Äußerungen. "Kürzlich wiederholte er sein Engagement für die Unabhängigkeit von Mexikos Notenbank Banco de Mexiko. Dies ist ein weiterer Hinweis für seine besonnene politische Haltung", ergänze Topa-Serry.



Dennoch sollten potenzielle Risiken nicht übersehen werden. Einige wichtige Reformen könnten durch AMLO gebremst werden. Dazu gehöre auch der Bau des Flughafens in Mexiko-Stadt. Ein möglicher temporärer Baustopp und eine Überprüfung aller Verträge würden ein signifikantes Verspätungsrisiko mit sich bringen. Immerhin gehe es um Baukosten in Höhe von 6,6 Milliarden US-Dollar und um 160.000 Arbeitsplätze. Darüber hinaus seien höhere Steuern und die Aufnahme neuer Schulden unter AMLO denkbar. Nicht zu vergessen sei, dass die USA nach wie vor Druck auf die Handelsbeziehungen mit Mexiko ausüben würden. Und bei der Neuverhandlung mit dem Wirtschaftsverband zwischen Kanada, den USA und Mexiko - dem Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, kurz: NAFTA) - sehen die Experten von AXA IM für dieses Jahr keine wesentlichen Fortschritte. "Es besteht die Gefahr, dass US-Präsident Donald Trump den Rückzug aus dem NAFTA ankündigt. Dies wäre ein Schock für die Finanzmärkte", so die Topa-Serry.



Ein unsicheres und weniger investitionsfreundliches Umfeld könnte sich vorübergehend negativ auf ausländische Direktinvestitionen auswirken. "Langfristig glauben wir jedoch, dass der industrielle Wettbewerbsvorteil Mexikos in Kombination mit seiner strategischen geografischen Lage, seinen wettbewerbsfähigen Fachkräften und seiner starken Lieferantenstruktur diese Hürden überwinden kann", schließe Topa-Serry. (29.06.2018/ac/a/m)





Köln (www.aktiencheck.de) - Am Sonntag, den 1. Juli, wählt Mexiko einen neuen Präsidenten, so die Experten von AXA Investment Managers.Es sei wahrscheinlich, dass Andrés Manuel Lopez Obrador - auch bekannt als AMLO - von der neuen Linkspartei "Bewegung der Nationalen Erneuerung (Morena)" das Rennen mache. Nachdem er bei den vergangenen Präsidentenwahlen 2006 und 2012 gescheitert sei, könnte es nun im dritten Anlauf klappen. "Wir erwarten, dass Lopez Obrador als Sieger hervorgeht und dass seine Koalition in beiden Kammern des Kongresses eine kleine Mehrheit erhält", sage Irina Topa-Serry, Portfolio Manager bei AXA Investment Managers (AXA IM) Framlington Equities. Derzeit würden mehr als 50 Prozent der befragten Wähler angeben, dass sie für AMLO stimmen würden.An der Börse habe dies zum Teil zu Verunsicherung geführt. Dafür gebe es vor allem zwei Gründe: Erstens lehne die Partei des favorisierten Präsidentschaftskandidaten die von der jetzigen Regierung vorangetriebenen Strukturreformen ab, insbesondere die Energiewende. Zweitens werde erwartet, dass Manuel Lopez Obrador versuchen werde, die Haushaltsausgaben zu erhöhen - was die Kreditwürdigkeit Mexikos beeinträchtigen könnte. "Die Befürchtungen der Anleger teilen wir nicht. So dürfte sich wirtschaftspolitisch in den kommenden zwei Jahren nichts Grundlegendes ändern", unterstreiche Topa-Serry.