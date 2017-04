François Fillon und Benoît Hamon ("Parti Socialiste", 6.4 Prozent) hätten bereits erklärt, dass sie Emmanuel Macron unterstützen würden, sodass dem "Front National"eine geeinte "republikanische Front" gegenüberstehe.



Diese Ergebnisse würden für die französische Politik einen klaren Bruch mit der Vergangenheit bedeuten. Die beiden traditionellen Regierungsparteien "Les Républicains" und die "Parti Socialiste" hätten sich dieses Mal nicht für die zweite Runde qualifizieren können und zusammen nur dürftige 26 Prozent erreicht.



Die kommenden Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni würden voraussichtlich zu einer zersplitterten Nationalversammlung führen, und es werde für den neuen Präsidenten eine Herausforderung sein, eine Mehrheit hinter sich zu vereinen.



Im Hinblick auf Europa wäre ein Sieg Emmanuel Macrons das bestmögliche Ergebnis, da er von allen Kandidaten am stärksten "pro-europäisch" ausgerichtet gewesen sei. Im Hinblick auf die globalen Finanzmärkte sei das Ergebnis der ersten Runde positiv zu bewerten, da Macron und Le Pen in den letzten sechs bis acht Wochen in den Umfragen vorne gelegen hätten und das Ergebnis somit keine Überraschung darstelle.



Da diese Ergebnisse den Erwartungen der Experten entsprechen würden, hätten sie ihre Portfolios nicht verändert. Bei sonst gleichen Bedingungen würden sie eine gute Entwicklung von Anlagen aus der Eurozone, von "peripheren" Staatsanleihen bis hin zu Bankaktien und dem Euro erwarten. Sichere Häfen wie deutsche Staatsanleihen, Gold oder der US-Dollar könnten jedoch unter Verkaufsdruck geraten. (24.04.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aus der gestrigen ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gingen Emmanuel Macron ("En Marche!", 23.9 Prozent) und Marine Le Pen ("Front National", 21.4 Prozent) als Kandidaten für die Stichwahl am 7. Mai hervor, so Christophe Bernard, Vontobel-Chefstratege.Sie hätten vor François Fillon ("Les Républicains", 19.9 Prozent) und Jean-Luc Mélenchon ("La France Insoumise", 19.6 Prozent) gelegen. Emmanuel Macron sei der klare Favorit im Wettstreit um die Präsidentschaft - ein Ergebnis, das dem Basisszenario des Experten und dem breiten Marktkonsens entspreche.Es erscheine zwar nichts mehr selbstverständlich, aber die jüngsten Umfragen würden in der zweiten Runde doch eine überwältigende Mehrheit für Emmanuel Macron sehen. Ihm würden gegenüber Marine Le Pen Gewinnchancen von mindestens 60 zu 40 zugeschrieben.