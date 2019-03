London (www.aktiencheck.de) - Drei aussichtsreiche Kandidaten gibt es bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in der Ukraine am Wochenende: den Amtsinhaber Petro Poroschenko, den Komiker Wladimir Selenski und die populistische Kandidatin Julia Timoschenko, so Timothy Ash, Emerging Markets Senior Sovereign Strategist bei BlueBay Asset Management.



Poroschenko stehe für Kontinuität und Stabilität, damit aber auch für langsame Reformen - besonders was die Korruptionsbekämpfung betreffe. Timoschenko betreibe eine populistische Agenda: Sie verspreche höhere Renten und eine Verlangsamung der Marktliberalisierung. Selenski sei der große Unbekannte, weil er ein politischer Neuling sei. In seinen Wirtschaftskommentaren trete er markt- und reformfreundlich auf und er habe sich kürzlich mit einem angesehenen Reformer zusammengetan, der sein wirtschaftspolitischer Frontmann werden könnte. Selenski biete die größeren Aufwärts- und Abwärtsrisiken und er sei laut Umfragen bei jungen Wählern und solchen, die eine Veränderung wollten, populär.



Ein Sieg von Timoschenko werde von den Märkten wahrscheinlich schlecht aufgenommen werden, während sich die Märkte nach einem Poroschenko-Sieg leicht erholen könnten. Bei Selenski werde es darauf ankommen, welche Rolle er den Reformern einräume. (27.03.2019/ac/a/m)



