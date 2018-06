Sein Anti-Korruptions-Kurs sei wahrscheinlich sein überzeugendstes Angebot an die Wähler. Schließlich stelle Korruption ein verheerendes Problem auf allen Ebenen der mexikanischen Gesellschaft dar. AMLO habe sich die Stimmung in der Bevölkerung zu Nutze gemacht, dass das Maß voll sei. Jeder annehmbare Versuch zur Korruptionsbekämpfung sei zu begrüßen.



Die Umfragewerte seien beeindruckend. So beeindruckend, dass der Markt von der Frage, ob AMLO gewinne, zu der Frage, mit wie viel Vorsprung er gewinnen werde und welche Konsequenzen hieraus entstünden, übergegangen sei. Und für Mexiko stehe im Moment viel auf dem Spiel. Da sei das innenpolitische Problem der Korruption, aber es sei wohl auf der internationalen Bühne, wo die Herausforderungen von AMLO am größten seien. Die Beziehungen zu den USA - mit Abstand der größte Handelspartner Mexikos - könnten kaum stärker abgekühlt sein. AMLO schlage im Wesentlichen ein alternatives Wirtschaftsmodell für Mexiko vor und inwieweit sich dieses Modell auszahle, sei entscheidend.



Es sei diese Beziehung zum nördlichen Nachbarn, die AMLO unbedingt gelingen müsse und diese Aufgabe werde nicht einfach sein. Die Trump-Administration habe ihre unnachgiebige Haltung in Bezug auf den Handel bewiesen und werde sich nicht leicht von ihren protektionistischen Tendenzen abbringen lassen. Die Höhen und Tiefen der Verhandlungen würden sich auch weiterhin im Kurs des Pesos niederschlagen, so dass man in diesem Zusammenhang sicherlich das beste Signal für Fortschritt finde. Eines sei sicher, AMLO werde alle Raffinesse und allen Charme brauchen, den er aufbringen könne.





London (www.aktiencheck.de) - Andrew Stanners, Investment Manager bei Aberdeen Standard Investments, kommentiert die Präsidentschaftswahl in Mexiko kommenden Sonntag:Mexiko stehe kurz davor, an diesem Wochenende einen bekennenden Populisten in das Amt des Präsidenten zu wählen. Es sei der dritte Versuch von Andrés Manuel López Obrador - allgemein bekannt als AMLO - sich zum Präsidenten wählen zu lassen.