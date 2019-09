Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

8,55 EUR +4,40% (18.09.2019, 18:32)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (18.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.PowerCell könne einen kleineren Folgeauftrag von einem global agierenden Automobil-Hersteller vermelden. Den Auftraggeber würden die Schweden indes nicht nennen. Die PowerCell-Aktie profitiere von der Meldung und könne 4,5 Prozent zulegen. Sei damit der Startschuss für eine neue Rally gefallen?Die Auslieferung des bestellten S3-Brennstoffzellen-Stack sei für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2019 vorgesehen. Auftragsgegenwert: 2,6 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet knapp 243.000 Euro). Dieses Produkt von PowerCell sei Bestandteil der Vereinbarung mit Bosch. "Der S3 Stack, auf den sich die Kooperation von Bosch und Powercell bezieht, ist hinsichtlich seiner Leistung äußerst kompakt und leicht - und lasse sich damit leichter in Fahrzeuge integrieren", so Jürgen Gerhardt, Leiter des Produktbereichs für mobile Brennstoffzellen bei der Robert Bosch GmbH gegenüber "Der Aktionär" im Mai.Ob mit dem Auftrag der Startschuss einer neuen Aufwärtsbewegung gefallen sei, bleibe abzuwarten. Dafür müsse PowerCell den positiven Newsflow fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link