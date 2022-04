Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (06.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, NASDAQ Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Wasserstoff-Spezialist PowerCell und Siemens Energy würden ihre Zusammenarbeit vertiefen. Im Konkreten drehe sich die Kooperation um brennstoffzellenbasierte Antriebs- und Stromerzeugungssysteme für Schiffsanwendungen. Darüber hinaus habe das DAX-Unternehmen bei den Skandinaviern einen Auftrag platziert.Dabei handele es sich um ein marine Brennstoffzellen-Modul mit 100 Kilowatt, welches Siemens Energy im Zusammenhang mit der Entwicklung von brennstoffzellenbasierten Schiffssystemen für Antrieb und Stromerzeugung nutzen wolle, so PowerCell. Es sei der erste Schritt zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft.Die neue Vereinbarung basiere auf der Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU), welches die beiden Gesellschaften bereits im Jahr 2018 unterzeichnet hätten, heiße es.Schon im Frühjahr 2019 habe der ehemalige PowerCell-CEO Per Wassén den deutschen Partner im Gespräch mit dem "Aktionär" hervorgehoben: "Sehr wichtig für uns ist auch die Absichtserklärung mit Siemens. Wir arbeiten eng mit ihnen zusammen, um Brennstoffzellen für Marineanwendungen zu entwickeln."Die Aktie von PowerCell befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Wer dennoch an der Story der Schweden und anderen aussichtsreichen Wasserstoff-Playern partizipieren will, greift zum Indexzertifikat auf den E-Wasserstoff Europa-Index, so Michel Doepke. (Analyse vom 06.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: