Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

19,58 EUR -4,25% (05.05.2021, 16:44)



NASDAQ OMX Nordic-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

198,40 SEK -2,22% (05.05.2021, 16:31)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Im Sog schwacher Quartalszahlen von Nel und Ballard Power habe auch die Aktie von PowerCell am Dienstag kräftig nachgegeben. Am gleichen Abend hätten die Schweden noch einen weiteren Auftrag vom Partner Bosch gemeldet. Davon könne der Brennstoffzellen-Wert zur Wochenmitte allerdings kaum profitieren, die Aktie notiere erneut im Minus.PowerCell habe einmal mehr einen Auftrag von Bosch erhalten. Der Gesamtwert werde auf 25 Millionen Schwedische Kronen (umgerechnet 2,4 Millionen Euro) beziffert, die Auslieferung solle im zweiten Halbjahr 2021 erfolgen.Der Auftrag umfasse mehrere S3-Brennstoffzellen-Stacks von PowerCell, die im Rahmen der gemeinsamen Entwicklungs- und Lizenzvereinbarung an Bosch geliefert würden, heiße es vonseiten der Schweden.PowerCell sei und bleibe einer der interessantesten Brennstoffzellen-Werte auf dem internationalen Kurszettel. Trotz der scharfen Korrektur sei die Aktie immer noch hoch bewertet, auch wenn die Zusammenarbeit mit Bosch auf lange Sicht fruchten dürfte. Darüber hinaus sei das Chartbild nach den neuerlichen Kursverlusten wenig einladend.Spekulativ ausgerichtete Trader warten eine Bodenbildung ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link