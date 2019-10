NASDAQ OMX-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

148,80 SEK +2,05% (24.10.2019, 12:40)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (24.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das schwedische Unternehmen komme bei seiner Strategie in China voran: Demnach lägen nun alle Genehmigungen, die für die Gründung der chinesischen Tochtergesellschaft PowerCell Fuel Cell (Shanghai) Co Ltd. erforderlich seien, vor. Dass PowerCell Sweden die Vor-Ort-Präsenz in China verstärke, sei ganz klar positiv zu werten. Auf den Aktienkurs habe die Meldung heute aber keinen positiven Einfluss - angesichts der Mega-Rally in den letzten Wochen aber auch kein Beinbruch. Aktive Käufe sollten auf dem Niveau nicht mehr getätigt werden, im Gegenteil. Weitere Gewinnmitnahmen würden sich anbieten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:13,80 EUR -0,14% (24.10.2019, 12:52)