PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (05.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Aktie des schwedischen Brennstoffzellenherstellers PowerCell könne dem Abwärtsdruck nicht standhalten und setze seine Talfahrt fort. Am heutigen Donnerstag spitze sich die Lage zu und eine massive Unterstützung sei angelaufen worden. Diese Marke müsse jetzt halten.Die Stimmung im Wasserstoff-Sektor trübe sich seit einigen Tagen wieder ein. Viele Titel wie Nel, ITM Power oder PowerCell würden heute tiefer notieren. Die Aktie von PowerCell tue sich dabei besonders schwer.Der Titel habe im Handelsverlauf heute bisher sieben Prozent an Wert verloren. Aktuell notiere der Preis an einem Mehrmonatstief bei 169 Schwedische Kronen (SEK). Diese massive Unterstützung müsse jetzt halten, sonst werde es brenzlig. Unter solch markanten Tiefpunkten seien wahrscheinlich viele Stopps platziert. Würden diese ausgelöst, komme es zur Kettenreaktion und der Abwärtsdruck steige weiter.Titel aus dem Wasserstoff-Segment würden sich diese Handelswoche schwer tun. Bei der PowerCell-Aktie müsse die Unterstützung jetzt halten, sonst würden weitere Kursverluste drohen.Die Lage ist kritisch und Trader können hier aktuell nichts holen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.08.2021)