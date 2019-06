Stockholm-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (12.06.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Im Zuge der Explosion einer Wasserstoff-Tankstelle bei Oslo gerate auch die PowerCell Sweden-Aktie unter Druck. Der Vorfall wirke sich auf europäische Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellen-Unternehmen aus und PowerCell Sweden werde in Sippenhaft genommen.In den letzten Wochen sei der positive Newsflow bei PowerCell etwas eingeschlafen. "Der Aktionär" sei jedoch überzeugt, dass das schwedische Unternehmen eine aussichtsreiche Technologie im Portfolio habe. Diese sollte nach dem Deal mit Bosch auch in den kommenden Wochen und Monaten für Schlagzeilen sorgen. Das langfristige Kursziel des "Aktionärs" laute 13 Euro, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.06.2019)