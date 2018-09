Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (21.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Das Unternehmen agiere als Zulieferer für die Brennstoffzellen-Stapel der Nikola-Trucks. Know-how steuere auch Bosch bei. Auf Basis der Technologie PowerCell S3 solle gemeinsam ein funktionierendes Brennstoffzellensystem für Nikola Motor entwickelt werden - im Dezember habe PowerCell dafür einen Testauftrag bekommen.Und es stehe ein weiterer Markt in den Startlöchern: PowerCell wolle die Brennstoffzelle auf dem Meer salonfähig machen. Gelingen solle es im Rahmen einer Partnerschaft mit Siemens. Das Ziel: ein Energieversorgungssystem für Schiffe auf Grundlage der Brennstoffzelle. Gerade dieser Bereich der Mobilität sei wie geschaffen für den Wasserstoffantrieb.Würden die beiden Kooperationen Früchte tragen, sollte PowerCell nicht mehr lange ein Nischendasein fristen und in der Anlegergunst steigen. Jedoch sei die Abhängigkeit von Aufträgen bei Nikola hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link