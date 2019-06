Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie:



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (07.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Am Sonntag sei es soweit: Der diesjährige Gipfel der UITP (Internationaler Verband für öffentliches Verkehrswesen) öffne seine Tore in Schweden. Mit dabei seien unter anderem der kanadische Brennstoffzellen-Player Ballard Power und PowerCell. Die Schweden würden das Heimspiel nutzen wollen, um die "Brennstoffzellen-Technologie der Zukunft" mit dem Partner Bosch der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.Ein Blick auf die Ausstellerliste zeige: Die Messe, die vom 09. Juni bis 12. Juni stattfinde, würden auch große Industriekonzerne und internationale Top-Player wie etwa ABB, Infineon oder Linde nutzen, um die jüngsten Technologien zu präsentieren.Anleger sollten in der kommenden Woche unter anderem die Aktie von PowerCell Sweden beobachten. Denn auf der Messe solle der PowerCell S3 Stack präsentiert werden, der mit Bosch getestet worden sei. Möglicherweise habe der Brennstoffzellen-Highflyer Neuigkeiten im Gepäck.Bei PowerCell Sweden wartet "Der Aktionär" weiter auf einen Kursrücksetzer, mutige Anleger sollten mit einem Abstauberlimit bei 8,00 Euro agieren, so Michel Doepke. Ballard Power sehe charttechnisch für investierte Trader weiter interessant aus - halten. (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link