Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

26,45 EUR +9,30% (17.02.2020, 11:19)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (17.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des schwedischen Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die Wasserstoff-Rally sorge am Montag für beste Laune. Vor allem PowerCell-Aktionäre würden zu den großen Gewinnern gehören - der Hot Stock gewinne weitere acht Prozent. Grund sei eine News aus Japan: Der japanische Konzern Inabata sichere sich eine exklusive Partnerschaft mit dem Brennstoffzellen-Spezialisten. Geliefert würden außer dem System für den Autobereich sämtliche Anwendungen.Die Japaner würden darauf setzen, dass "sich Brennstoffzellen in der nahen Zukunft in der Breite durchsetzen in Schiffen, Zügen aber auch im Energiesektor." Das PowerCell-System sei in Europa erprobt und "sehr attraktiv aufgrund des weltweit führenden Outputs und Energiedichte." Die Kosten würden nach unten gehen, sobald die Massenproduktion starte. Auch PowerCell sei begeistert von seinem Partner: "Japan als Land ist führend im Brennstoffzellen-Bereich und Inabata hat eine starke Position im Bereich Erneuerbare Energien."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: