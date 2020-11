Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

24,14 EUR +0,33% (08.11.2020, 22:26)



Tradegate-Aktienkurs PowerCell Sweden-Aktie:

23,96 SEK +0,76% (08.11.2020, 19:37)



ISIN PowerCell Sweden-Aktie:

SE0006425815



WKN PowerCell Sweden-Aktie:

A14TK6



Ticker-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

27W



Nasdaq Stockholm-Symbol PowerCell Sweden-Aktie:

PCELL



Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (08.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten PowerCell Sweden (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Der schwedische Konzern habe in der vergangenen Handelswoche nicht nur die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, sondern auch einen weiteren Auftrag vermelden können. Einmal mehr beziehe der wohl bis dato wichtigste Partner respektive Kunde von PowerCell, Bosch, Brennstoffzellen-Stacks.Die Zahlen sollten Anleger nicht überbewerten. Viel wichtiger sei, dass die Zusammenarbeit mit Bosch auf lange Sicht fruchtet. Darüber hinaus wolle sich PowerCell Sweden auch in anderen Bereichen mit den Brennstoffzellen-Technologien positionieren. "Der Aktionär" sehe v.a. bei Marine- und stationären Anwendungen beträchtliches Potenzial.PowerCell Sweden habe in den letzten Jahren einen massiven Neubewertungsprozess durchlaufen. Aktuell komme das Unternehmen auf einen Börsenwert von 1,25 Mrd. Euro. Daher brauche es größere Aufträge als den jüngsten von Bosch, damit die PowerCell Sweden-Aktie wieder nachhaltig den Weg nach oben einschlagen kann. Langfristig bleibe "Der Aktionär" allerdings für den Brennstoffzellen-Spezialisten optimistisch gestimmt, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2020)Börsenplätze PowerCell Sweden-Aktie: