Kurzprofil PowerCell Sweden AB:



PowerCell Sweden AB (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) ist ein 2008 gegründetes Unternehmen aus Schweden. Das Unternehmen, das aus einer Ausgliederung des Volvo-Konzerns hervorging, liefert Brennstoffzellen-Systeme u.a. an Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Schiffsverkehr, Automobil und Stromversorgung. (03.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PowerCell Sweden-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die PowerCell Sweden-Aktie (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6, Ticker-Symbol: 27W, Nasdaq Stockholm-Symbol: PCELL) unter die Lupe.Die PowerCell-Aktie notiere nach dem Deal mit Bosch weiter auf einem hohem Niveau. Korrektur? Bislang Fehlanzeige. Möglicherweise könnte es in der kommenden Woche erneut positive Impulse geben. Denn die Schweden würden an einer spannenden Konferenz in China teilnehmen - und PowerCell habe in diesem Land bereits Fuß gefasst.Zum vierten Mal steige die CHFCE, die internationalen Brennstoffzellen- und Wasserstoffmesse. Dieses Mal finde das Event am 06. und 07. Mai in der chinesischen Hauptstadt Peking statt.PowerCell sehe große Chancen in China. Der Politikwechsel habe zu einem verstärkten Interesse der chinesischen Kunden an der Technologie von PowerCell geführt.Die Messe würden die Schweden nutzen, um den Stack PowerCell S2 zu präsentieren. Dieser stoße in China auf großes Interesse. Für das Modell habe PowerCell vor Kurzem einen Auftrag aus China erhalten. Zuvor habe es bereits Spekulationen gegeben, dass eine PowerCell-Technologie beim Start-up Grove Hydrogen Automotive zum Einsatz komme.Neueinsteiger sollten in jedem Fall vor einem Einstieg eine klare charttechnische Beruhigung abwarten, so Michel Doepke. "Der Aktionär" legt sich mit einem Kauflimit bei 7,00 Euro auf die Lauer. (Analyse vom 03.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link